Mondiali: Boban sicuro, in Croazia c’è il gene del calcio

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – “Penso che ora tutti si rendano conto

che la Croazia è davvero una nazione calcistica. Non puoi far

parte dell’elite con una base così piccola di persone se non hai

qualcosa di speciale. I nostri giovani calciatori hanno quel

gene speciale del calcio e la reazione di tutte le persone in

Croazia conferma che questo sport è parte indispensabile della

nostra identità”. Lo ha detto l’ex vicepresidente della Fifa ed

ex calciatore del Milan Zvonimir Boban in un’intervista al

quotidiano Sportske Novosti alla vigilia della semifinale tra la ‘sua’ Croazia e l’Argentina ai Mondiali di calcio.

“È stato fantastico superare un Giappone molto ostico – ha

aggiunto – ma era prevedibile. Ma per battere il Brasile che,

siamo realisti, è individualmente più forte di noi, è stato

necessario un grande sforzo. E i croati hanno fatto una lotta

fantastica, hanno mostrato il carattere di combattenti

indistruttibili che hanno il loro obiettivo e sono pronti a

tutto per raggiungerlo. Questo è stato il più grande successo

del calcio croato nella sua storia relativamente breve e ricca,

il più grande e importante”.

“Se in Francia si potrebbe dire la fortuna del principiante e in

Russia si potrebbe dire che è successo qualcosa dopo diversi

decenni, tuttavia la conferma in Qatar significa chiaramente che

la Croazia ha raggiunto un alto livello di continuità e non è

una meteora. Ecco perché l’allenatore Dalić e i giocatori si

meritano tutti gli onori”. (ANSA).



