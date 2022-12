Mondiali: Brasile; Neymar si allena regolarmente, ‘I feel good’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – Colpo di scena nel Brasile che

nella serata di Doha ha svolto una seduta di allenamento. C’era

anche Neymar, che è apparso su di giri, ha lavorato con il

pallone cimentandosi anche in qualche contrasto con i compagni e

segnando un ‘golaço’ al malcapitato terzo portiere Weverton.

Poi, quasi a voler dimenticare l’infortunio alla caviglia destra

riportato contro la Serbia, ha celebrato con scherzosi, e

plateali, gesti di esultanza per poi successivamente postare sui

social la frase ‘I feel good, I knew that I would now’ del

celebre brano ‘I got you’ di James Brown.

Crescono quindi le possibilità, almeno a giudicare da questa

sera, che O Ney giochi luned’ contro la Corea del Sud, anche se

i medici della Seleçao si mostrano ancora prudenti. (ANSA).



