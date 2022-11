Mondiali: Brasile-Svizzera 1-0, verdeoro agli ottavi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – Brasile – Svizzera 1-0 (0-0) in una

partita della seconda giornata del gruppo G dei Mondiali in

Qatar, giocata allo Stadium 974 di Doha. Verdeoro agli ottavi di

finale.

BRASILE (4-3-3): Alisson, Eder Militao, Marquinhos, Thiago

Silva, Alex Sandro (41′ st Alex Telles), Fred (13′ st

Guimaraes), Casemiro, Paqueta (1′ st Rodrygo); Raphinha (28′ st

Antony), Vinicius Jr, Richarlison (28′ st Gabriel Jesus). (12

Weverton, 23 Ederson, 2 Danilo, 13 Dani Alves, 15 Fabinho, 22

Everton Ribeiro, 24 Bremer, 25 Pedro, 26 Gabriel Martinelli).

All.: Tite.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer, Widmer (41′ st Frei) , Elvedi,

Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Rieder (13′ st Steffen), Sow

(30′ st Aebischer), Vargas (13′ st Fernandes); Embolo (30′ st

Seferovic).

(12 Omlin, 21 Kobel, 24 Koehn, 6 Zakaria, 16 Fassnacht, 18

Comert, 22 Schaer, 23 Shaqiri, 26 Jashari). All.: Yakin.

Arbitro: Barton Cisneros (El Salvador).

Reti: 38′ st Casemiro Angoli: 8-3 per il Brasile Recupero: 1′ e 6′ Ammoniti: Rieder (Svizzera) e Fred (Brasile) per gioco

scorretto.

Spettatori: 43.649 Note: Il Var ha annullato al 20′ st il gol di Vinicius Jr per

precedente fuorigioco di Richarlison. (ANSA).



—

