Mondiali: Cheddira tra 26 del Marocco, Ziyech e Hakimi le stelle

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Il ct del Marocco Walid Regragui ha

svelato oggi l’elenco dei giocatori che parteciperanno ai

Mondiali 2022 in Qatar, tra loro spiccano i nomi di Hakim

Ziyech (Chelsea) e Achraf Hakimi (Paris SG). “Le decisioni sono

state prese… Ci saranno molte persone deluse e molte persone

felici. Abbiamo lavorato molto su questa lista con lo staff, è

la migliore possibile”, ha assicurato Regragui. “Vogliamo fare

qualcosa di grande. Speriamo nel sostegno del popolo

marocchino”, ha aggiunto. Torna il trequartista Hakim Ziyech,

che aveva lasciato la nazionale dopo una lite con l’ex ct Vahid

Halilhodzic. Tre gli ‘italiani’: Cheddira del Bari (che italiano

e’ anche di nascita, ma ha scelto la nazionale dei suoi

genitori), Amrabat della Fiorentina e Sabiri della Samp.

Ritorna nella lista degli Atlas Lions anche Abderrazak Hamed

Allah, giocatore del club saudita Al Ittihad, dopo tre anni di

assenza. Regragui ha anche convocato per la prima volta il

centrocampista Bilal El Khannouss, che gioca per il club belga

KRC Genk. Anche l’attaccante dell’Olympique de Marsiglia Amine

Harit è nel gruppo. Il tecnico marocchino, invece, ha escluso il

trio di attaccanti Ryan Mmaee, Munir El Haddadi e Ayoub El

Kaabi.

Il Marocco è inserito nel girone F con Croazia, Belgio e

Canada.

Questo l’elenco dei 26 convocati: Portieri: Yassine Bounou (Siviglia), Munir Mohamedi (Al

Wehda La Mecca), Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca); Difensori: Achraf Hakimi (Paris SG), Noussair Mazraoui

(Bayern Monaco), Nayef Aguerd (West Ham), Badr Benoun (Qatar

SC), Romain Saïss (Besiktas), Yahya Attiat Allah (Wydad

Casablanca), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Dari (Brest); Centrocampisti: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdelhamid

Sabiri (Sampdoria), Selim Amallah (Standard Liegi), Azzedine

Ounahi (SCO Angers), Bilal El Khannouss (KRC Genk), Yahya

Jabrane (Wydad Casablanca); Attaccanti: Hakim Ziyech (Chelsea), Amine Harit (Marsiglia),

Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Tolosa),

Sofiane Boufal (SCO Angers), Ilias Chair (Queens Park Rangers),

Youssef En-Nesyri (Siviglia), Walid Cheddira (Bari), Abderrazak

Hamed Allah (Ittihad FC). (ANSA).



