Mondiali ciclismo: Conte a ex azzurri, ammirato e riconoscente

(ANSA) – ROMA, 25 SET – “E’ un piacere portarvi il mio

personale saluto e quello dell’intero Governo. Penso di

rappresentare il pensiero di tutti gli italiani nel dirvi ‘grazie’, nell’esprimervi ammirazione e riconoscenza per le

soddisfazioni che ci avete regalato, conquistando e indossando

la maglia iridata”. Il premier Giuseppe Conte si rivolge ai

campioni del mondo azzurri, riuniti a Imola, dov’è in corso in

Mondiale di ciclismo.

“Non voglio fare un torto a qualcuno, ma non posso non

ricordare i due titoli consecutivi di Gianni Bugno, la volata di

Cipollini a Zolder, la doppietta di Paolo Bettini, la ‘fucilata’

di Ballan a Varese. La bici e il ciclismo sono da sempre una mia

grande passione, non ho mai nascosto il mio tifo da bambino per

Gimondi, cui voglio dedicare un pensiero commosso a poco più di

un anno dalla sua scomparsa. Amiamo il ciclismo, perché è

sinonimo di tenacia, fatica, eroismo. Passano gli anni, i

campioni, cambia il modo di correre, ma la passione dei tifosi

rimane inalterata”, aggiunge. Conte ha ricordato anche l’impresa di Adorni che, proprio a

Imola, nel mondiale 1968, conquistò il titolo dopo una fuga di

90 km. “Io ero ancora piccolo per averne un ricordo diretto, ma

sono gesta che fanno parte integrante della nostra vittoria

collettiva – sottolinea Conte -. E oggi che i mondiali si

disputano proprio in Italia, siamo in tanti a sognare un nuovo

successo come quello”.

“A prescindere dal risultato su strada, voglio congratularmi

con la Federazione, con la Regione, con gli enti locali per aver

riportato in Italia una corsa iridata a sette anni di distanza

dall’ultima volta a Firenze. E per averlo fatto in condizioni

oggettivamente difficili, con poco tempo a disposizione. Ancora

una volta è stato premiato il ‘modello Italia’, divenuto punto

di riferimento durante la pandemia, che ha sconvolto e sta

cambiando il mondo intero. In un momento di difficoltà, con un

Mondiale da riorganizzare in tempi stretti, l’Uci ha scelto

Imola e l’Italia, la Nazione che in questo momento ha saputo

dare garanzie contro il Covid-19 per squadre, corridori,

tifosi”, conclude. (ANSA).



