Mondiali ciclismo: Nibali “arrivo a Imola in punta di piedi”

(ANSA) – ROMA, 24 SET – “Entro in questo Mondiale un po’ in

punta di piedi, non penso di essere la punta di diamante di

questa trasferta, ma sicuramente credo che la Nazionale che

Davide ha selezionato ha molte frecce nel suo arco”. Vincenzo

Nibali sceglie il basso profilo in vista della prova in linea di

domenica ai mondiali di ciclismo che si sono aperti a Imola: il

campione azzurro, tra i veterani della nazionale scelta dal

tecnico Davide Cassani, non è l’uomo da battere, ma non perde la

fiducia. “Rispetto alla mia ultima corsa di una settimana fa le

cose non sono cambiate ha detto Nibali -. Dopo il Giro

dell’Appennino non ho potuto avere altri riscontri, allenamenti

a parte, che comunque ritengo abbastanza buoni. E’ stato un anno

molto difficile, non è stato semplice essere subito in

condizione, con questo tipo di ripartenza ho sofferto parecchio

ma ho sempre cercato di lavorare con determinazione e

consapevolezza che le cose possono cambiare da un giorno

all’altro”. L’Italia potrà contare anche su Diego Ulissi: “Percorso esigente e impegnativo con uno scenario aperto.

Rincorrere eventuali fuggitivi sarà veramente difficile. Chi si

muove con decisione riuscirà a fare la differenza. Le due salite

nel finale di gara si faranno sentire”. Tra i tanti veterani

anche gli esordienti Andrea Bagioli, Gianluca Brambilla e Fausto

Masnada.

“Non siamo la Nazionale favorita, ma abbiamo dalla nostra

coesione e siamo abituati alle grandi sfide -le parole di

Cassani -. La gara sarà dura, i favoriti sono altri, ma noi

possiamo puntare su qualcosa che nel ciclismo è sinonimo di

Italia: la squadra”. “Questo Mondiale sta dimostrando che

l’Italia è in grado di fare le cose per bene anche nei momenti

di difficoltà – le parole del presidente della federazione,

Renato Di Rocco -. Grazie ad un prezioso lavoro di squadra si è

potuto organizzare in poco tempo un grandioso appuntamento.

Ringrazio le Istituzioni che hanno lavorato in sinergia, a

cominciare dalla Regione Emilia Romagna del presidente

Bonaccini, che ha dimostrato di credere nei grandi eventi

sportivi veicolo di promozione del territorio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte