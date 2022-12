Mondiali: Collina,ecco perché recupero si è così ‘allungato’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – “La questione delle partite che

durano anche meno di 50 minuti di tempo effettivo è qualcosa che

viene da molto tempo fa. Ma la gente vuole vedere il calcio,

anzi più calcio. Così come Fifa e Ifab, abbiamo chiesto da anni

di fare qualcosa, per cercare di avere più tempo da giocare

durante una partita”. Pierluigi Collina, presidente della

commissione arbitri della Fifa, interviene per spiegare i motivi

che hanno portato a una delle caratteristiche più spiccate di

questo Mondiale in Qatar: i minuti di recupero che si sono ‘allungati’, diventando in certi casi un vero e proprio tempo

supplementare. “Quindi già in Russia (nel 2018 ndr) abbiamo

fatto qualcosa in questa direzione – continua Collina –

chiedendo agli arbitri di calcolare più accuratamente il tempo

di recupero da dare alla fine di ogni tempo E questa

raccomandazione è stata ribadita qui, prima di Qatar 2022. Un

ordine ripetuto per offrire più tempo di gioco effettivo durante

una partita”. Ma ci sono state indicazioni particolari? “Abbiamo

dato ai nostri arbitri alcune indicazioni specifiche – spiega -,

da considerare in modo accurato, in particolare il tempo per gli

infortuni dei giocatori che era già stato calcolato, ma in modo

standardizzato, per un minuto per ogni intervento. Però ci sono

molti infortuni che richiedono più di un minuto per essere

curati”.

Ma è stata calcolata una media dei minuti di recupero delle

partite di Qatar 2022? “Ho detto dieci minuti in media. Se

guardiamo indietro a quattro anni fa in Russia – risponde -, la

media dei tempi di recupero,concessi durante il torneo era di

sei minuti e mezzo. Se ci adattiamo, considerando che in Russia

erano permesse sei sostituzioni rispetto alle dieci di adesso,

se pensiamo che le quattro sostituzioni in più potrebbero voler

dire un minuto di recupero in più da concedere, il 6:30

diventerebbe 7:30. Quindi siamo passati dai sette minuti e mezzo

ai dieci, il che non è un cambiamento drammatico, ma ci offre la

possibilità di avere finora in media quasi 59 minuti di tempo

effettivo giocato”. (ANSA).



