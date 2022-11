Mondiali: Convocati Iran, ci sono anche Azmoun e Taremi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 NOV – Ci sono anche Sardar Azmoun e Mehdi

Taremi nella lista dei 25 (e non 26 come permetterebbero le

regole) convocati del ct dell’Iran, Carlos Queiroz, per i

Mondiali in Qatar. La chiamata dei due, attaccanti

rispettivamente del Bayer Leverkusen e del Porto, era stata

messa in dubbio dai media locali dopo che si erano schierati

apertamente a favore delle proteste, in tutto il paese, delle

donne dopo la morte di Mahsa Amini e contro il regime. Ma

Queiroz non ha tenuto conto di tutto questo e ha chiamato due

dei migliori giocatori su cui l’Iran (che nel suo girone dovrà

vedersela con Usa, Inghilterra e Galles) possa contare. Quella

iraniana finora è anche la sola nazionale, assieme alla

Svizzera, ad aver convocato quattro portieri. Questa la lista di

Queiroz: – portieri: Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Hossein

Hosseini, Payam Niazmand; – difensori: Majid Hosseini, Hossein Kanaani, Shoja

Khalilzadeh, Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Milad

Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Abolfazl Jalali; – centrocampisti: Saeid Ezatolahi, Ali Karimi, Ahmad

Nourollahi, Roozbeh Cheshmi, Saman Ghoddos; – attaccanti: Alireza Jahanbakhsh, Vahid Amiri, Ali

Gholizadeh, Mehid Torabi, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi, Karim

Ansarifard. (ANSA).



