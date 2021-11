Mondiali: Croazia qualificata, Russia agli spareggi

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 NOV – La Croazia si è qualificata per la

fase finale del Mondiale 2022 in Qatar battendo non senza fatica

per 1-0 a Spalato la Russia. La classifica finale del gruppo H

vede la nazionale condotta da Zlatko Dalic a 23 punti e quella

di Valerij Karpin a 21 .

La Croazia, vice campione del mondo nel 2018, si aggiunge

alle altre nazionali europee già qualificate per il Qatar che

finora sono Belgio, Danimarca, Francia e Germania. La vittoria

per la squadra di Perisic, Brozovic e Pasalic è scaturita nei

minuti finali, quando il difensore russo Kudryashov, nel

tentativo di respingere un cross, ha deviato il pallone nella

propria rete, cancellando il sogno della Russia, alla quale

bastava il pareggio per qualificarsi direttamente.

Nelle altre due partite del gruppo H giocate oggi, la

Slovacchia ha battuto 6-0 Malta e la Slovenia ha sconfitto 2-1

Cipro. (ANSA).



