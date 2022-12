Mondiali: Dani Alves, non esistono più avversari deboli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Fuoriquota, e poi medaglia d’oro,

all’Olimpiade di Tokyo, il più anziano giocatore nella storia

della Seleçao ai Mondiali in Qatar. Dani Alves, a 39 anni

suonati, fa sempre notizia anche oggi che è stato fra i migliori

del Brasile che però ha perso contro il Camerun. Una sconfitta

che cambia poco, visto che il primo posto nel girone era stato

comunque guadagnato, ma per il veterano di Tite è comunque un

colpo difficile da incassare. “Spero che ci serva di lezione,

che ci metta in allerta, perché nel calcio di oggi non esistono

più avversari deboli – dice Dani Alves -, e in ogni partita chi

ti sta di fronte trova degli stimoli. Non si deve mai perdere la

concentrazione, perché a decidere una partita a volte basta un

episodio, un dettaglio com’é successo oggi”. “Peccato – aggiunge

– perché quello di oggi per noi che non giochiamo sempre avrebbe

potuto essere un bel giorno, e invece ci rimane l’amaro in

bocca. Abbiamo creato tanto, ma il risultato ha dato ragione a

loro”. (ANSA).



