Mondiali: Davies ko, ma in Qatar sarà regolarmente in campo

Condividi l'articolo

(ANSA) – MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), 06 NOV – Lo strappo

muscolare rimediato nella parte posteriore della coscia destra

sabato a Berlino contro l’Hertha, non precluderà al jolly del

Bayern Monaco, Alphonso Davies, la partecipazione ai Mondiali in

Qatar. Lo rende noto il club bavarese, in un comunicato. “Il

Bayern dovrà fare a meno di Alphonso Davies per le ultime due

partite di Bundesliga fino alla pausa invernale”, ha spiegato il

club, precisando che “la partecipazione al Mondiale in Qatar del

nazionale canadese non è in pericolo”.

Uscito dal campo al 17′ st nella vittoria per 3-2 del Bayern

Monaco a Berlino, contro l’Hertha, il jolly soffre di uno “strappo muscolare alla parte posteriore della coscia destra”,

come hanno rivelato gli esami sostenuti a Monaco di Baviera,

spiega il club più titolato di Germania. Davies sarà quindi

assente contro il Werder Brema martedì (ore 20,30) all’Allianz

Arena e a Gelsenkrichen contro lo Schalke 04 sabato (ore 18,30).

Ma tornerà a disposizione per la seconda Coppa del mondo alla

quale parteciperà il Canada, dopo quella del 1986. I canadesi

esordiranno nel torneo contro il Belgio il 23 novembre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte