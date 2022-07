La finale del 4×100 donne ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon, finisce in una lotta all’ultimo secondo tra gli Stati Uniti, che conquistano l’oro, e la Giamaica, cui spetta l’argento, mentre l’Italia, a causa di problemi per Dalia Kaddari e Vittoria Fontana, non va oltre l’ottavo posto. Le americane terminano a 41″14, seguite dall’argento Giamaica in 41″18, e dal bronzo tedesco in 42″03. Le azzurre si fermano a 42″92.

