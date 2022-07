(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Ai Mondiali di atletica di Eugene, in

Oregon, le atlete azzurre Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna

Bongiorni e Vittoria Fontana conquistano la finale della

staffetta 4×100 con un nuovo record italiano: 42″71.

La Dosso è stata la più rapida nella prima frazione (11″44).

La finale vedrà al via anche Stati Uniti, Gran Bretagna,

Giamaica, Germania, Spagna, Nigeria e Svizzera.

Dopo aver centrato la finale ai Mondiali di Doha e averla

sfiorata a Tokyo, in entrambi i casi con il record italiano

(42.84 in Giappone), la squadra italiana è di nuovo tra le

migliori otto. (ANSA).



