Mondiali: Di Gennaro ‘è il torneo della fase difensiva’

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – “Lo definirei il Mondiale delle

sorprese e del ritorno dell’elogio alla fase difensiva. Avete

visto il Marocco? Si difendono bene col 4-1-4-1 e ripartono con

grande vigore. Anche il tecnico marocchino Regragui è stato

molto bravo a convincere i giocatori offensivi come Ziyech e

Boufal dell’importanza del sacrificio e della fase difensiva. Il

nostro calcio non è da disprezzare, ricordiamoci che ci ha

portato quattro Mondiali e due Europei. In questo mondiale il

tiqui-taca, il possesso palla prolungato e la costruzione dal

basso hanno lasciato a desiderare: la fase difensiva è tornata a

essere decisiva”. Così Antonio Di Gennaro, ex calciatore e

telecronista inviato RAI in Qatar, ospite di Radio Anch’io Sport

su Rai Radio 1.

“Amrabat è cresciuto tantissimo – spiega Di Gennaro – questo

ruolo lo faceva anche l’anno scorso nella Fiorentina, però non

con queste qualità e prestazioni. Come Luis Enrique, sono

rimasto impressionato da Ounahi: è esile, ma ha questa capacità

di spunto, di ripartenza e di forza fuori dal comune”.

Finale Francia-Argentina? ” Credo sia un 70-30 per la Francia,

anche per l’abitudine a giocare queste partite, ma adesso può

succedere di tutto”.

Semifinale Argentina-Croazia: “Quattro anni fa finì 3-0 per la

Croazia, ci deve essere un pensiero da parte della squadra di

Scaloni che non era partita bene. Messi è stato più decisivo di

Neymar e di Ronaldo, anche se sul piano del gioco e tatticamente

l’Argentina ha lasciato un po’ a desiderare. Alla Croazia manca

un attaccante, non ci sono più Mandzukic e Rebic, ma ha una

grande organizzazione difensiva, un super portiere e una grande

coppia centrale, Gvardiol mi ha impressionato e un centrocampo

che in tanti se lo possono sognare. Può essere decisa da grandi

talenti, Modric e Messi possono fare ancora la differenza”.

Favorita? “La più attrezzata è la Francia, nonostante tutte le

assenze, Deschamps è stato bravo a sostituire soprattutto Pogba

e Kanté. con giovani di grande personalità come Tchouaméni. Non

dico che ha sopperito Benzema, tra l’altro non amato dal gruppo,

però Giroud sembra un ragazzino di 18 anni e poi Mbappé incide

più di chiunque altro”. (ANSA).



