Mondiali di nuoto: Paltrinieri re dei 1500 trascina l’Italia

I Mondiali di nuoto di Budapest 2022 resteranno nella storia dello sport italiano, mai tante medaglie iridate – nove, di cui cinque ori, due argenti e altrettanti bronzi – sono state portate a casa da una spedizione azzurra iridate e il simbolo e il trascinatore è il suo capitano, Gregorio Paltrinieri. Il fuoriclasse emiliano ha dominato la gara dei 1500, riprendendosi l’oro che era stato suo nel 2015 e 2017, segnando anche il record europeo, ed è stato l’ispirazione per tanti giovani campioni che sono riusciti a imitarlo, come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Simona Quadarella.

L’apice dell’emozione nel pomeriggio della Duna Arena è stata la gara dei 1500, che ha visto il re tornare sul podio. Paltrinieri, dopo la delusione negli 800, è sceso in vasca carico di determinazione e ha dominato dalle prime bracciate, facendo segnare il nuovo record europeo in 14’32″80. “Questo è un sogno – ha commentato a caldo -. Mi dicevano che ero quotato a 26 e ho pensato: ma come si permettono! So di poter gareggiare così, sapevo di valere questi tempi e l’ho dimostrato”.

Italia oro nella 4×100 mista uomini

Il suo Mondiale non è finito, perchè da domani comincerà a dare l’assalto al podio in acque libere, ma di sicuro è già indimenticabile. Greg ha dato il ‘la’ ai suoi ragazzi, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi. La loro staffetta 4×100 mista ha vinto vince un oro che da solo vale un mondiale per valore di squadra, dimensione e rilevanza. La squadra, già di bronzo alle Olimpiadi, ha dimostrato tutto il suo valore: I campioni del mondo Ceccon e Martinenghi hanno aperto dorso e rana in 51″93 e 57″47, Burdisso ha nuotato il delfino in 50″63 e ha dato il cambio a Miressi con 4 decimi di vantaggio su Ryan Held. Lo sprinter azzurro ha nuota in 47″48 e ha chiuso col record europeo di 3’27″51, battendo gli Usa e la Gran Bretagna. In precedenza, c’era stato un podio e ritorno con Ceccon, che nei 50 dorso aveva chiuso quarto ma era andato a medaglia per la squalifica dello statunitense Justin Ress, poi riabilitato dalla giuria con conseguente retrocessione dell’azzurro.

Pilato argento nei 50 rana donne

L’unico argento odierno è stato conquistato da Benedetta Pilato nei 50 rana. L’azzurra campionessa dei 100 era la favorita ma è stata beffata dalla lituana Ruta Meylutite, vincitrice di tutto dieci anni fa e bronzo nei 100. “Di meno non potevo fare. Lo avevo capito in questi giorni – ha detto la 17enne -. Ho sbagliato anche la partenza e ho sentito la tensione. Aver realizzato il record del mondo nella primavera del 2021 ha aumentato la pressione. Avevo puntato tutto su questa gara. Il 100 è stato una sorpresa. Sono comunque contenta per la medaglia”. Nell’ultima gara della manifestazione, Pilato ha partecipato alla staffetta 4×100 mista donne, ma l’Italia è rimasta lontana dal podio. Una piccola delusione per il primo Mondiale senza Federica Pellegrini che è comunque andato ben oltre le attese. “Giornata incredibile per il nuoto italiano! – ha commentato entusiasta via twitter la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali -. Mai vinto così tanto ad un mondiale! Immenso Greg Paltrinieri, oro e record europeo. Hai ragione, mai darsi per vinto, nemmeno quando ti danno 26 a 1!”.

RICORSO USA, DOPO LA PREMIAZIONE CECCON TORNA QUARTO

Scende dal podio iridato dei 50 dorso l’azzurro Thomas Ceccon, che aveva chiuso al quarto posto la gara nell’ultima giornata dei Mondiali di Budapest ma che era stato premiato col bronzo dopo la squalifica dello statunitense Ress. Dopo la premiazione, con Ceccon sul podio, gli Usa hanno fatto ricorso che è stato accolto dalla giuria. Pertanto l’oro è andato a Ress, l’argento al connazionale Armstrong, che aveva già la medaglia più preziosa al collo, e il bronzo è passato al polacco Masiuk

