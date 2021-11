Mondiali: Ecuador batte Cile, Argentina qualificata

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – SAN JUAN (ARGENTINA), 17 NOV – L’Argentina ha

convalidato il suo biglietto per i Mondiali di calcio del 2022

in Qatar nonostante lo 0-0 contro il Brasile già qualificato,

dopo la sconfitta casalinga del Cile contro l’Ecuador ieri nella

14ma giornata di qualificazione per la zona sudamericana.

A quattro giorni dalla fine, l’Albiceleste è già sicura di

finire in uno dei quattro posti di qualificazione del girone

unico poiché ha 12 punti di vantaggio sulle due squadre

classificate al quarto posto che offre l’ultimo accesso diretto

per il Qatar: attualmente Perù e Colombia. Tuttavia queste

ultime si affronteranno nella prossima giornata e solo una

potrebbe ipoteticamente superare l’Argentina.

L’Albiceleste, campione del mondo nel 1978 e nel 1986, si è

sempre qualificata per la fase finale dei Mondiali tranne che

nel 1970 in Messico e non ha partecipato alle manifestazioni nel

1938, nel 1950 e nel 1954. E’ stata finalista nel 2014, contro

la Germania. E’ stata battuta nel 2018 agli ottavi dalla

Francia, futura vincitrice. (ANSA-AFP).



