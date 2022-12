Mondiali: festa e caos,presidente Federcalcio argentina si scusa

Condividi l'articolo

(ANSA) – BUENOS AIRES, 20 DIC – Il presidente della

Federcalcio argentina, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, si è scusato per

non aver potuto raggiungere i tifosi che aspettavano la ‘Seleccion’ nel centro di Buenos Aires. “Le forze di sicurezza

che scortano la squadra non ci permettono di raggiungere i

tifosi che sono all’obelisco. Non ci permettono di avanzare

ulteriormente. Chiediamo scusa a nome di tutti i giocatori

campioni. Un peccato”, ha scritto Tapia in un messaggio sul

proprio profilo Twitter.

Una marea umana, i media locali parlano di 4 milioni di

persone, ha impedito al pullman che trasportava la squadra di

proseguire dopo soli 15 chilometri previsti dal percorso

iniziale. I giocatori sono stati quindi costretti a ricorrere a

tre elicotteri per raggiungere e sorvolare l’obelisco com’era

previsto dal programma dei festeggiamenti. (ANSA).



