Mondiali: Fifa celebra prima terna donne, ‘fatta la storia’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – “History makers”. Così la Fifa, con

due tweet, celebra Stephanie Frappart, arbitro francese e prima

donna a dirigere una partita al Mondiale uomini,

Costarica-Germania. Sul suo profilo social, la Fifa posta la

foto di Frappart con le due guardalinee che l’hanno assistita la

brasiliana Neuza Back e la messicana Karen Diaz Medina, tutte

sorridenti, e il video della terna che scende in campo per il

riscaldamento. “Quando sono stata selezionata per la squadra dei

Mondiali, mi sono sentita orgogliosa – le parole di Frappart di

un’intervista dei mesi scorsi, rieditata dalla Fifa sui social

-. L’emozione di scendere in un campo del Mondiale con la folla

che esulta è forte, ma alla fine un arbitro ha il suo focus

sempre in una direzione: quella del campo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte