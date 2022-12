Mondiali: Germania; Flick non si dimetterà, non dipende da me

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 DIC – Il ct della Germania, Hansi Flick,

non ha intenzione di dare le dimissioni – come fatto poche ore

prima dal collega del Belgio, Roberto Martinez – nonostante

l’eliminazione dalla fase a gironi dei Mondiali. “Questa

decisione non dipenderà da me – ha detto alla tv tedesca Ard -.

ma lavorare con questa squadra mi motiva. Mi sto divertendo,

abbiamo una buona squadra e buoni giocatori che si stanno

affacciando alla nazionale ma certo bisognerà fare una

rapidissima analisi delle ragioni che hanno portato a questa

enorme delusione”.

“Se guardiamo le nostre partite e il totale dei nostri gol,

la colpa è nostra – ha proseguito il tecnico -. Sono convinto

che abbiamo avuto abbastanza occasioni contro la Spagna e il

Giappone, ma avremmo dovuto sfruttarle e ci sono stati anche

molti errori individuali”. Flick si è detto certo che lui e la

squadra “possono riprendersi facilmente” ma che è “ancora troppo

presto” per parlare di Euro-2024, che si terrà in Germania.

“Dopo questa eliminazione, dobbiamo valutare cosa abbiamo fatto

qui e andare in un’altra direzione”, ha concluso, invitando a “concentrarsi sulla formazione dei giovani”. (ANSA).



