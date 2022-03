Mondiali: Gravina ‘Non tremiamo, il futuro ci attende’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAR – “Non abbiamo paura, non stiamo

tremando. L’unica paura che abbiamo è quella della faziosità, di

ciò che non possiamo vedere. Ma andiamo avanti a fronte alta e

con decisione, perché il calcio italiano non può basare il

proprio futuro su un gol fatto o sbagliato: dobbiamo abbandonare

l’appiattimento sul presente, il futuro ci attende”. Lo ha detto

il presidente della Figc Gabriele Gravina nell’assemblea

elettiva straordinaria della LND, parlando anche della

qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale. (ANSA).



—

