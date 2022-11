Mondiali: I convocati degli Usa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Anche il ct degli Stati Uniti,

Gregg Berhalter, ha reso nota oggi la lista dei 26 giocatori

convocsati per i Mondiali in Qatar, in cui gli americani faranno

parte del gruppo B con Inghilterra, Galles e Iran. Dell’elenco

fanno parte l’ ‘italiano’ McKennie della Juventus, il figlio

d’arte Timothy Weah e un italiano di passaporto. E’ il ventenne

Yunus Musah, che gioca nel Valencia di Gattuso. Nato a New York,

ma poi trasferitosi con la famiglia a Castelfranco Veneto ha la

particolarità di possedere, oltre a quello americano, altri tre

passaporti, quello inglese, quello ghanese e quello italiano.

Questa la lista degli Usa: – portieri: Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal),

Sean Johnson (New York City); – difensori: Tim Ream (Fulham), Sergino Dest (Milan), Antonee

Robinson (Fulham), Cameron Carter-Vickers (Celtic), Walker

Zimmerman (Nashville), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Shaq Moore

(Nashville), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Aaron Long

(New York Red Bulls); – centrocampisti: Brenden Aaronson (Leeds), Kellyn Acosta (Los

Angeles FC), Tyler Adams (Leeds), Luca de la Torre (Celta Vigo),

Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (Valencia), Cristian

Roldan (Seattle Sounders); – attaccanti: Jesus Ferreira (Dallas), Jordan Morris (Seattle

Sounders), Christian Pulisic (Chelsea, Gio Reyna (Borussia

Dortmund), Josh Sargent (Norwich,) Timothy Weah (Lille), Haji

Wright (Antalyaspor) (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte