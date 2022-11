Mondiali: i convocati della Spagna, non c’è Sergio Ramos

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 NOV – Il ct della Spagna, Luis Enrique ha

presentato la lista dei 26 convocati per le Furie Rosse ai

Mondiali di Qatar 2022. Le esclusioni eccellenti sono quelle di

Sergio Ramos e De Gea, ma non sono in lista anche il fantasista

del Milan, Brahim Diaz e l’ex Napoli oggi al PSG (ma

infortunato) Fabian Ruiz. Ci sono i talenti del Barcellona Gavi

e Pedri oltre all’ex-Juve Alvaro Morata.

L’elenco completo:

Portieri: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya

Difensori: Dani Carvajal, Cezar Azpilicueta, Eric García, Hugo

Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba, José Gayá.

Centrocampisti: Sergio Busquets, Rodri, Gavi, Carlos Soler,

Marcos Llorente, Pedri, Koke.

Attaccanti: Ferran Torres, Nico Williams, Yeremi Pino, Alvaro

Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Ansu Fati

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte