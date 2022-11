Mondiali: impresa con Germania,tifosi Giappone puliscono tribune

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Potevano lasciarsi andare alla

meritata festa dopo al storica vittoria contro al Germania, ma i

tifosi del Giappone hanno pensato prima a lasciare pulite e in

ordine le tribune dello stadio. Le buone maniere, come

sottolineano i media internazionali che hanno diffuso via social

il video con i sostenitori nipponici che puliscono gli spalti,

vengono prima di tutto.

Al triplice fischio finale le tribune appaiono disseminate di

vassoi, bottiglie, resti di cibo che poi altri dovranno

ripulire. Ma non quando gioca la nazionale del Giappone – scrive

la BBC -: neppure dopo un’impresa come quella messa a segno in

Qatar contro la Germania quattro volte campione del mondo. I

tifosi asiatici infatti hanno messo in pausa i festeggiamenti e

prima riordinato gli spalti del Khalifa International Stadium.

Il Giappone affronterà il Costa Rica domenica e poi la Spagna.

(ANSA).



