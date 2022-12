Mondiali: in piazza Maggiore a Bologna è festa marocchina

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 10 DIC – Piazza Maggiore a Bologna è invasa

da bandiere del Marocco e da moltissime persone che stanno

manifestando una gioia incontenibile per la storica

qualificazione della nazionale alla semifinale.

In piazza la festa non è solo della comunità marocchina, ma

di tutta quella africana. Sono stati sparati fuochi d’artificio,

fumogeni, e ci sono ragazzi che salgono ovunque si possa salire

per gridare “abbiamo fatto la storia”.. Anche tanti italiani

festeggiano insieme ai marocchini e si complimentano con loro.

(ANSA).



