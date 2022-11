Mondiali, Infantino: “Ipocrite le critiche al torneo in Qatar”

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – DOHA, 19 NOV – Gianni Infantino ha denunciato le “lezioni morali” che sono solo “ipocrisia”, alla vigilia

dell’apertura dei Mondiali di calcio in Qatar. Il torneo da

tempo è oggetto di forti critiche. “Quello che sta accadendo in

questo momento è profondamente, ingiusto”, ha detto, ai

giornalisti nella conferenza stampa inaugurale. “Le critiche al

Mondiale sono ipocrite”. “Per quello che noi europei abbiamo

fatto negli ultimi 3.000 anni dovremmo scusarci per i prossimi

3.000 anni, prima di dare lezioni morali agli altri. Queste

lezioni morali sono solo ipocrisia”, ha detto. (ANSA-AFP).



