(ANSA) – ROMA, 19 NOV – I tifosi possono “sopravvivere senza

bere birra per tre ore”, ha detto Gianni Infantino, nella

conferenza stampa che, di fatto, inaugura i Mondiali 2022. Il

Qatar e la Fifa hanno vietato l’introduzione di bevande

alcoliche all’interno degli stadi. “Personalmente penso che

possiamo sopravvivere senza bere birra per tre ore. In Francia

come Spagna o in Scozia”, ;;ha detto il presidente della Fifa,

parlando ai giornalisti a Doha. (ANSA).



