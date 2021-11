Mondiali: Inghilterra ne fa 10 a San Marino e vola in Qatar

Condividi l'articolo









L’Inghilterra ha vinto il girone I delle qualificazioni mondiali dopo il successo di questa sera, per 10-0, sul campo di San Marino, che ha giocato con una maglia speciale per celebrare i 90 anni della sua federcalcio. Queste le reti: nel pt 6′ Maguire, 15′ Fabbri (autorete), 27′ (rigore), 32′, 39′ (rigore) e 42′ Kane,; nel st 13′ Smith Rowe, 24′ Mings, 33′ Abraham, 35′ Saka.

Al secondo posto in questo gruppo si è piazzata la Polonia, nonostante la sconfitta di questa sera, 1-2, in casa contro l’Ungheria del ct Marco Rossi, con reti di A. Szalai e Gazdag per gli ospiti e di Swiderski per i polacchi.



