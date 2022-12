Mondiali: Inghilterra; Southgate ‘combattuto’ sul suo futuro

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 DIC – Il futuro del ct dell’Inghilterra,

Gareth Southgate, resta indeciso dopo l’eliminazione ai Mondiali

in Qatar ai quarti di finale. L’allenatore inglese – come

riporta la Bbc – si dice “combattuto” se restare o no alla guida

della Nazionale dei tre leoni considerando che “gran parte degli

ultimi 18 mesi sono stati difficili”.

La squadra di Southgate è stata eliminata sabato scorso dalla

Coppa del Mondo 2022, perdendo 2-1 contro la Francia. Il ct

inglese ha detto che deve “pensare e riflettere” prima di

decidere se continuare nel suo ruolo: “Non voglio passare

quattro, cinque mesi a pensare di aver fatto la scelta sbagliata

– ha aggiunto il 52enne – È troppo importante”. (ANSA).



