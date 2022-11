Mondiali: L.Enrique “elogi indeboliscono, ma Spagna da applausi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – DOHA, 23 NOV – “Storicamente, la Spagna non è una

squadra che inizia le grandi competizioni con una vittoria,

stavolta siamo riusciti a rompere questo tabù. Gli elogi ti

rendono più deboli, ma è vero che è decisamente bello preparare

la prossima sfida in queste condizioni”. Luis Enrique tiene i

piedi per terra ma non nasconde la soddisfazioni per

l’esordio-show della sua Spagna al Mondiale in Qatar: prima gara

e goleada contro il Costarica, ora il prossimo avversario è la

Germania battuta a sorpresa dal Giappone.

“Abbiamo cominciato bene – ha detto il ct delle Furie Rosse –

abbiamo dominato in tutti gli aspetti del gioco. Ho sempre letto

che ci mancavano i gol, ma siamo tra le squadre che segna di più

e questi sono i fatti. Abbiamo molti giocatori che possono

segnare, raggiungiamo l’obiettivo con il gruppo. La prossima

partita sarà contro la Germania. E la Germania deve vincere. E

così noi. Vogliamo vincere. Adesso festeggiamo la vittoria ma da

domani testa alla sfida con i tedeschi. Conosco i miei

giocatori, giocheranno come hanno fatto oggi, con lo stesso

spirito vincente se non di più”. (ANSA).



—

