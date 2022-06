Mondiali: l’Australia stacca pass per il Qatar, Perù ko ai rigori

Condividi l'articolo

L’Australia si è qualificata per i Mondiali di Qatar 2022 del prossimo inverno. Nello spareggio ha superato dopo i calci di rigore il Perù, battuto 5-4 dopo che i tempi regolamentari ed i supplementari si erano conclusi sullo 0-0. “Eroe” della serata è stato il portiere Andrew Redmayne, entrato in campo per i rigori: il suo apporto è stato determinante visto che ha parato due penalty. Ai mondiali del Qatar l’Australia sarà inserita nel girone D con Francia, Danimarca e Tunisia.

L’Australia è la 31/a nazione ad assicurarsi la qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar (21 novembre-18 dicembre). L’ultimo posto sarà assegnato dallo spareggio tra Costa Rica e Nuova Zelanda: la vincente sarà inserita nel girone E con Spagna, Germania e Giappone.

Le 31 nazionali qualificate:

Zona Africa:

Camerun, Ghana, Marocco, Senegal, Tunisia.

Zona Sud America:

Argentina, Brasile, Ecuador Uruguay.

Zona Nord e Centro America:

Canada, Stati Uniti, Messico. Zone

Asia:

Qatar (paese ospitante), Arabia Saudita, Australia, Corea del Sud, Iran, Giappone.

Zona Europa:

Inghilterra, Germania, Belgio, Croazia, Danimarca, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Galles, Portogallo, Polonia, Serbia, Svizzera

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte