Mondiali: Luis Enrique “Spagna in testa,ma vinciamo ultima gara”

(ANSA) – ROMA, 27 NOV – “Siamo contenti perché siamo in

testa, ma dobbiamo vincere la terza partita”. Il ct della

Spagna, Luis Enrique pensa già al match decisivo contro il

Giappone per la qualificazione agli ottavi del mondiale in corso

in Qatar. Il pari con la Germania lascia al comando del girone

le Furie Rosse, ma per il passaggio del turno servono gli ultimi

90 minuti. “E’ stata una partita molto difficile – ha detto il

ct asturiano parlando ai microfoni della Rai della sfida con la

nazionale di Flick – tedeschi pressano molto bene, noi abbiamo

cercato di fare il nostro gioco con possesso palla e

l’opportunità di andare verso la porta”. (ANSA).



