(ANSA) – PARIGI, 11 DIC – Il presidente francese Emmanuel

Macron andrà in Qatar mercoledì prossimo per assistere alla

semifinale mondiale che vedrà in campo la nazionale francese

contro il Marocco: lo ha confermato oggi la ministra dello

Sport, Amélie Oudéa-Castér, a radio franceinfo.

“I dettagli del viaggio devono ancora essere definiti, aveva

preso questo impegno e lo manterrà, lo manterrà felicemente”, ha

detto Oudéa-Castér riferendosi a Macron. (ANSA).



