Mondiali, Malagò ottimista: ‘Mancini miglior garanzia’

“C’è delusione ma, fatta questa premessa, sono molto ottimista”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, si dice fiducioso che l’Italia si qualifichi ai Mondiali di calcio. “Siamo molto dispiaciuti che la pratica non sia già chiusa, ma questo è lo sport e deve essere anche una lezione di vita”, aggiunge Malagò al termine dell’incontro a Torino con il sindaco Stefano Lo Russo. “Bisogna mantenere testa e nervi saldi – sostiene – ma secondo me Mancini è la migliore garanzia per fare tutto questo”.



