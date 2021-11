Mondiali: Mancini rilancia ‘Un Gol per la Ricerca’ con Airc

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 11 NOV – In occasione della sfida

Italia-Svizzera Il ct Roberto Mancini rilancia il ‘modulo

4-5-5-2-1’, il numero da comporre (chiamata o sms) per donare e

fare ‘Un Gol per la Ricerca’ contro il cancro, coinvolgendo

sportivi e tifosi al fianco degli oltre 5.000 ricercatori Airc.

La storica campagna di Fondazione Airc, promossa in

collaborazione con Figc, Lega Serie A, Tim, Aia e con il

supporto dei media sportivi, è giunta alla 25/a edizione. “Lo

abbiamo già provato in passato! Solo con il 4-5-5-2-1 possiamo

vincere questa sfida e fare tanti gol per la ricerca”, afferma

il ct della nazionale. La squadra Airc può contare, tra gli

altri, oltre che su Francesco Acerbi e Leonardo Bonucci, anche

su Sara Gama e Lorenzo De Silvestri: “All’inizio sono rimasto un

po’ spiazzato sull’utilizzo del 4-5-5-2-1…poi però il mister

ci ha spiegato che se lo adottiamo tutti insieme possiamo

vincere” . A rafforzare il messaggio di fiducia nel 4-5-5-2-1

anche la dottoressa Federica Rubbino, in rappresentanza dei

5mila ricercatori Airc, che ricorda come “l’impegno di ciascuno

di noi sia fondamentale per garantire continuità ai progressi

della ricerca, e Claudio Marchisio, ambasciatore Airc da oltre

dieci anni, che invita tifosi e sportivi a unirsi per giocare

insieme questa partita contro il cancro.

La partita Italia-Svizzera sarà anche l’occasione per i

tifosi di fornire il proprio punto di vista sulla sostenibilità

ambientale nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi

grazie al progetto LifeTackle. Il pubblico sarà accolto dai

volontari di LifeTackle – riconoscibili dal giubbino verde con

il logo Figc e dislocati dalle ore 18 lungo viale delle

Olimpiadi, viale dei Gladiatori e presso il punto di ingresso di

piazzale Lauro de Bosis – che forniranno un sondaggio

predisposto dalla Scuola Superiore Sant’Anna a due anni di

distanza dalla prima rilevazione effettuata in occasione della

gara contro la Grecia. (ANSA).



