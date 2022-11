Mondiali: Marocco; ‘avevo le vertigini’, Bounou in ospedale

Condividi l'articolo

(ANSA-AFP) – DOHA, 27 NOV – “Ho preso delle medicine e prima

dell’inizio della partita ho avuto le vertigini. E siccome non

volevamo cambiare durante il match, abbiamo preso la decisione

giocare la partita con il mio sostituto (Munir, ndr) e grazie a

Dio è andato tutto bene”. Il portiere marocchino Yassine Bounou

spiega i motivi che lo hanno costretto a lasciare il posto al

suo sostituto Munir tra i pali a pochi secondi dall’inizio della

partita dei Mondiali contro il Belgio, vinta 2-0 ed a ricorrere

alle cure mediche in ospedale.

Poco dopo aver cantato l’inno ‘Bono’ ha deciso di rinunciare a

giocare la partita. “Non ho potuto vedere la partita perché ero

in ospedale – ha spiegato alla tv pubblica marocchina Snrt – Ho

avuto un infortunio durante la partita contro la Croazia

(mercoledì scorso finita 0-0, ndr) e lo staff tecnico ha fatto

del suo meglio per farmi giocare questa partita. Ho preso le

medicine ma prima dell’inizio della partita ho avuto le

vertigini”.

Ai microfoni di BeIN sports, il Ct del Marocco Walid Regragui

ha confermato quanto accaduto: “Con la Croazia ha preso una

botta, era in forse. Ci abbiamo provato fino all’ultimo, ma dopo

il riscaldamento, poco prima della partita, non si è sentito

bene e ha avuto l’onestà di lasciare il posto a Munir che oggi

ha fatto una grande partita”. (ANSA-AFP).



