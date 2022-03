Mondiali, Messico e Usa qualificati per Qatar 2022

Condividi l'articolo

(ANSA) – CITTÀ DEL MESSICO, 30 MAR – Il Messico, dopo aver

battuto El Salvador (2-0), e gli Stati Uniti, pur sconfitti in

Costa Rica (2-0), hanno convalidato il biglietto per i Mondiali

del 2022, durante la 14/a e ultima giornata di qualificazioni

della Zona Concacaf. Messicani e americani chiudono

rispettivamente al 2/o e 3/o posto nel girone dietro al Canada,

già qualificato nonostante la sconfitta a Panama (1-0).

Il Costa Rica (4/o) ha ancora una possibilità di partecipare

alla Coppa del Mondo in Qatar in programma dal 21 novembre al 18

dicembre, dato che giocherà uno spareggio intercontinentale

contro la Nuova Zelanda il 13 o 14 giugno. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte