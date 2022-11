Mondiali: Messico; Martino, Argentina scusami ma devo batterti

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – I tifosi dell’Argentina ‘sommergono’ Doha con un mare di bandiere, molte delle quali con

l’immagine di Diego Maradona, del quale oggi ricorre il secondo

anniversario della scomparsa. Ma un pensiero tormenta chi ha a

cuore le sorti dell’Albiceleste: in caso di un’altra sconfitta,

domani contro il Messico dopo aver già perso con l’Arabia

Saudita, Messi e compagni andrebbero a casa. E a mandarceli

potrebbe essere un commissario tecnico nativo di Rosario e che

ha guidato per due anni proprio l’Argentina: Gerardo ‘Tata’

Martino, che ora siede sulla panchina del ‘Tri’ messicano.

“Non ci saremmo mai immaginati, dopo il sorteggio, uno

scenario come quello attuale – dice alla vigilia ‘cuore ingrato’

Martino -, ma lavoro per il Messico e voglio il meglio per il

Messico. E poi vi chiedo: se foste al mio posto cosa fareste?”.

“Certamente farò di tutto per far vincere il Messico – continua

il ‘Tata’-. So dove sono nato, ma devo fare l’impossibile

affinché il Messico vinca. Non posso fare altrimenti”. (ANSA).



