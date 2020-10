Mondiali Mezza Maratona: ugandese Kiplimo vince prova uomini

(ANSA) – GDYNIA, 17 OTT – Vince un ugandese al maschile, ma

non il più atteso. A trionfare nella gara maschile dei Mondiali

di mezza maratona a Gdynia, in Polonia, è Jacob Kiplimo,

ventenne che si prende il successo in 58:49 dopo l’argento

mondiale dell’anno scorso nella campestre. Battuti il keniano

Kibiwott Kandie (58:54) e l’etiope Amedework Walelegn (59:08).

Quarto e fuori dal podio il grande favorito Joshua Cheptegei,

59:21 al debutto sulla distanza per l’ugandese, autore nel 2020

di tre record mondiali (5000 e 10.000 su pista, ma anche 5 km su

strada).

L’azzurro Eyob Faniel sfiora il primato personale con 1h00:53,

mancandolo di appena nove secondi. Al traguardo il poliziotto

vicentino è 26/o. Buoni riscontri per altri tre italiani, che

corrono insieme durante l’intera gara. Il 23enne piemontese

Pietro Riva finisce 43/o, e arriva praticamente appaiato con

Stefano La Rosa, 44/o in 1h02:28. Si migliora l’abruzzese

Daniele D’Onofrio, anche lui poliziotto e campione italiano in

carica, 49/o in 1h02:32 con un netto progresso in confronto al

tricolore di febbraio in 1h03:15. Ritirato invece il trentino

Nekagenet Crippa. (ANSA).



—

