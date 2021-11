Mondiali: Olanda qualificata, è la decima europea

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 NOV – L’Olanda si è qualificata per la fase

finale dei Mondiali 2022 in Qatar. A Rotterdam, la squadra

guidata da Louis Van Gaal ha battuto per 2-0 la Norvegia,

chiudendo al primo posto il Girone G con 23 punti, davanti alla

Turchia, seconda e ammessa quindi agli spareggi. Gli scandinavi

sono stati eliminati.

L’Olanda è la decima Nazionale europea a conquistare il pass

per il torneo iridato e si aggiunge a Belgio, Croazia,

Danimarca, Francia, Germania, Serbia, Spagna, Svizzera e

Inghilterra. Alla fase finale sono già ammesse anche il Brasile

per il Sudamerica e lo stesso Qatar, Nazionale del Paese

ospitante. (ANSA).



