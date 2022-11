Condividi l'articolo

(ANSA) – DOHA, 24 NOV – Daniele Orsato torna in campo, dopo

aver diretto la partita inaugurale del Mondiale Qatar 2022:

l’arbitro italiano e’ stato designato per Argentina-Messico,

partita del secondo turno del gruppo C, in programma sabato allo

stadio Lusail. I guardalinee saranno Ciro Carbone e Alessandro

Gialattini, al Var Massimiliano Irrati, con Paolo Valeri Avar.

(ANSA).



