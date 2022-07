Mondiali pallanuoto: 10-5 a Croazia, Spagna in finale con Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Sarà la Spagna l’avversaria dell’

Italia campione in carica nella finale dei Mondiali di

pallanuoto, in programma domenica prossima a Budapest. Gli

iberici hanno sconfitto la Croazia 10-5 (3-3, 2-0, 2-2, 3-0)

nell’altra semifinale e si avrà così una replica della finale di

Gwangju, vinta per 10-5 dagli azzurri. In questo torneo iridato,

peraltro, il Settebello ha subito una sola sconfitta ma proprio

con la Spagna, nel girone di Sopron. (ANSA).



—

