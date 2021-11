Mondiali: passano Spagna e Serbia,Portogallo e Svezia a spareggi

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 14 NOV – Spagna e Serbia conquistano l’accesso

diretto al mondiale 2022 in Qatar al termine dei rispettivi

gironi di qualificazione dopo le sfide decisive rispettivamente

con la Svezia e in Portogallo.

La nazionale di Luis Enrique ha battuto 1-0 gli scandinavi a

Siviglia grazie ad una rete di Morata nel finale. Gli

scandinavi, che hanno lasciato in panchina Ibrahimovic per tre

quarti di gara, andranno agli spareggi.

A sorpresa, anche il Portogallo di Ronaldo andrà agli

spareggi dopo l’inattesa sconfitta per 2-1 subita in casa da

parte della Serbia di Vlahovic. Dopo le reti nel primo tempo di

Sanches e Tadic, i padroni di casa non sono riusciti a mettere a

difendere il pari che li avrebbe qualificati e al 90′ sono stati

beffati da Mitrovic, in gol su assist dello stesso Tadic.

