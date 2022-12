Mondiali: Pelé; Mbappé, pregate per il Re

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 DIC – “Pray for the King @Pelé”. Il tweet

è di Kylian Mbappé, anche lui in ansia per le condizioni di

salute di O Rei, che lo volle conoscere personalmente dopo la

vittoria della Francia ai Mondiali del 2018, quando l’asso del

Psg divenne il più giovane goleador in una finale mondiale,

dietro proprio il Pelé di Svezia 1958.

Anche una stella del Brasile di oggi, Vinicius Junior, ha

voluto dedicare un pensiero, via social, a Pelé. Così ha postato

la foto di uno degli striscioni apparsi ieri sugli spalti dello

stadio in cui il Camerun ha battuto 1-0 la Seleçao, che aveva

l’immagine del tre volte campione del mondo con la frase “Pelé

get well soon”, ovvero “Pelé, rimettiti presto”. Sotto la foto

Vinicius Junior scrive invece “Forza, Rei”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte