Mondiali: qualificazioni;vincono l’Olanda e Germania

(ANSA) – ROMA, 08 OTT – Riparte l’avvicinamento ai Mondiali

del Qatar 2022 con le gare di qualificazione alla prossima

rassegna iridata in programma dal 21 novembre al 18 dicembre del

prossimo anni (questa sera si sono giocate undici partite).

Gnabry e Muller rimontano la Romania e regalano il successo alla

Germania, all’Olanda basta Klaassen per superare la Lettonia.

Ilicic trascina la Slovenia, Skriniar “tradisce” la Slovacchia,

fa tutto Ramsey nel pari contro la Repubblica Ceca: gol e

autogol

Nel gruppo E, quello in cui è in testa il Belgio (impegnato

nella Nations League), finisce 2-2 lo scontro diretto per il

secondo posto tra Repubblica Ceca e Galles, a segno lo juventino

Ramsey, le squadre restano appaiate a 8 punti. Nell’altro match,

l’Estonia supera 2-0 la Bielorussia.

Nel gruppo G è sfida a distanza per la vetta: sorride l’Olanda,

che passa 1-0 sul campo della Lettonia grazie alla rete di

Klaassen ed è prima in solitaria, in virtù dell’1-1 tra Turchia

e Norvegia. Ne approfitta anche il Montenegro, che travolge 3-0

Gibilterra a domicilio (gol per il laziale Marusic) e aggancia

così Calhanoglu e compagni a quota 11 punti.

Nel gruppo H la Croazia vince 3-0 a Cipro con Perisic che

sblocca l’incontro, ma non scappa via perché l’altra capolista,

la Russia, ringrazia Skriniar: un autogol del difensore

dell’Inter condanna la Slovacchia alla sconfitta. Completa il

programma del girone Malta-Slovenia: rotondo 0-4 con doppietta

di Ilicic.

Nel gruppo J infine, la Germania capolista va in campo ad

Amburgo contro la Romania: Hagi porta avanti gli ospiti e

spaventa i tedeschi di Flick, ma nella ripresa Gnabry e Muller

ribaltano il risultato. L’Armenia frena in Islanda, solo 1-1 per

Mkhitaryan e compagni, e viene agganciata al secondo posto dalla

Macedonia del Nord, comodo 4-0 in casa del Liechtenstein.

(ANSA).



