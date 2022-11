Mondiali: Rabiot, ‘contratto Juve scade, Qatar mi aiuterà’

Condividi l'articolo

(ANSA) – DOHA, 18 NOV – “Sono passati poco più di quattro

anni, ed è vero: per me non esserci è stata una grande

delusione. Ma ho lavorato tanto per essere qui nel 2022, adesso

non la prendo come una vendetta e sono grato per tutto ciò che è

successo dal mio ritorno in nazionale. Mi entusiasma essere

qui”. Dal ritiro della Francia parla Adrien Rabiot, al quale il

ct Didier Deschamps vuole consegnare le chiavi del centrocampo

dei Bleus viste le assenze, molto pesanti, di Ngolo Kanté e Paul

Pogba. Oltretutto, lo juventino vede questo Mondiale come una

grande chance per il futuro, che potrebbe non essere

bianconero. “Non la vedo come una svolta – le parole di Rabiot

-, ma può aiutarmi molto. Contrattualmente sono all’ultimo anno

alla Juve, quindi il Mondiale è qualcosa che può aiutarmi”.

(ANSA).



—

