Mondiali: Rabiot, la capacità di soffrire ha fatto la differenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 DIC – “È la nostra capacità di resilienza,

di soffrire tutti insieme, che ha fatto la differenza. In cete

fasi della partita abbiamo sofferto. Non ci siamo mai arresi. E

poi siamo stati in grado di pungere quando necessario”. Adrien

Rabiot giocatore della Francia e della Juventus legge così il

successo di misura sull’Inghilterra nei quarti di finale del

Mondiale. “È stata una partita molto impegnativa, molto

combattuta, e ora siamo davvero felici perché l’abbiamo vinta e

non è stato facile ha aggiunto.

Con il Marocco in semifinale “sarà una partita storica. Siamo

consapevoli che se ci sono arrivati è perché se lo meritano.

Abbiamo guardato le loro partite, hanno giocatori molto bravi.

Anche loro sanno soffrire, non sottovaluteremo nessuno, come

abbiamo fatto finora. L’importante è recuperare bene perché

abbiamo giocato tante partite e la stanchezza inizia a farsi

sentire”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte