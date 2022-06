Mondiali: respinto il ricorso del Cile, l’Ecuador in Qatar

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GIU – Il Comitato Disciplinare della Fifa

ha respinto il ricorso del Cile, confermando la partecipazione

dell’Ecuador alla fase finale dei prossimi Mondiali in Qatar. Lo

ha reso noto lo stesso organismo che gestisce il calcio nel

mondo. “La Disciplinare della Fifa ha preso la propria decisione

in relazione alla potenziale ineleggibilità del giocatore Byron

David Castillo Segura in merito alla sua partecipazione a otto

partite di qualificazione della squadra Nazionale della

Federcalcio ecuadoriana alla competizione preliminare dei

Mondiali di Qatar 2022”, si legge nella nota. La decisione resta

soggetta a eventuale appello. (ANSA).



