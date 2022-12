Mondiali: Ronaldo, vincere qui era mio sogno più grande

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – “Vincere un Mondiale per il

Portogallo è stato il sogno più grande e ambizioso della mia

carriera. Fortunatamente ho vinto tanti titoli di portata

internazionale, anche per il Portogallo, ma portare il nome del

nostro Paese ai massimi livelli del mondo era il mio sogno più

grande. Ho combattuto per questo. Ho lottato duramente per

questo sogno. Nelle 5 edizioni in cui ho segnato ai Mondiali in

questi 16 anni, sempre al fianco di grandi giocatori e

supportato da milioni di portoghesi, ho dato il massimo. Ho

lasciato tutto sul campo. Non mi sono mai tirato indietro e non

ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è

finito”. Dopo il pianto al termine della partita dei quarti

persa contro il Marocco, oggi Cristiano Ronaldo affida a un

lungo post sui social la propria riflessione su quello che è

stato il suo ultimo Mondiale e il sogno non realizzato.

“Non vale la pena reagire a caldo – continua CR7 -. Voglio

solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato

scritto, molto è stato ipotizzato, ma la mia dedizione al

Portogallo non è cambiata per un istante. Sono sempre stato una

persona in più che lottava per l’obiettivo di tutti e non avrei

mai voltato le spalle ai miei compagni di squadra e al mio

paese”. “Per ora non c’è molto altro da dire. Grazie,

Portogallo. Grazie Qatar – conclude l’ex di Manchester Utd.,

Real Madrid e Juve -. Il sogno è stato bello finché è durato….

Ora è il momento di essere un buon consigliere e permettere a

ciascuno di trarre le proprie conclusioni”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte