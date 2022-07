(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Il team di fioretto maschile porterà

all’Italia l’ottava medaglia nei Mondiali di scherma in corso al

Cairo. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e

Guillaume Bianchi si sono qualificati per la finale battendo il

Giappone col punteggio di 45-33, una rivincita sui nipponici che

a Tokyo li eliminarono ai quarti di finale. La sfida per la

medaglia d’oro li vedrà affrontare gli Stati Uniti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte