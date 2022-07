Mondiali scherma: Italia a medaglia nel fioretto femminile

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 LUG – Seconda medaglia in arrivo per la

spedizione italiana ai Mondiali di scherma in corso al Cairo.

Nella gara di fioretto femminile sono infatti giunte ai quarti

di finale Francesca Palumbo e Arianna Errigo, che si sfideranno

per entrare in semifinale. L’Italia è quindi già certa di un

posto sul podio che andrà a una tra la potentina

dell’Aeronautica Militare e la monzese dei Carabinieri.

Si è fermata nel tabellone dei 32 Alice Volpi, superata dalla

diciannovenne americana Maria Mei Weintraub 15-13 in un assalto

che la senese aveva dominato fino al 9-4. Fuori nei 32 Martina

Favaretto, che aveva superato il primo turno senza scendere in

pedana a causa della defezione dell’austriaca Beatrice Kudlacek

e poi ha perso 15-14 contro la spagnola Maria Teresa Diaz.

(ANSA).



